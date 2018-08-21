موريتانيا.. عناق بين رئيس المجلس الدستوري ومدير حملة الحزب الحاكم

ظهر رئيس المجلس الدستوري اسغير ولد امبارك، في حفل منظم لاستقبال مدير حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في الحوض الشرقي الشيخ محمد بن الشيخ سيديا.

وتضمنت برقية وردت على بريد « صحراء ميديا » من طاقم الحملة، صورة لعناق حار ما بين رئيس المجلس الدستوري ومدير حملة الحزب الحاكم، فيما يبدو أنه نشاط سياسي للحزب.

وتنص القوانين في موريتانيا على حياد أعضاء المجلس الدستوري في العملية الانتخابية، بوصفه الهيئة الدستورية الأعلى في البلاد، وهو الجهة التي تبت في الطعون وتصدر عنها النتائج النهائية للانتخابات.

وكانت « صحراء ميديا » قد تلقت تقريراً مصوراً من طاقم حملة الحزب الحاكم في الحوض الشرقي، يرصد أجواء استقبال سياسي نظمته مجموعة قبلية محلية قال التقرير إنه كان بحضور « عدد كبير من الشخصيات المهمة في المجموعة وأعيان المشهد السياسي والاجتماعي في المقاطعة ».

وأوضح التقرير أن النشاط السياسي كان فرصة تحدث فيها الموجودون عن « دعمهم الكامل لخيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، واستعدادهم للعمل بشكل جيد ونوعي مع مدير حملة الحوض الشرقي ».

ويشير التقرير في ختامه إلى أن سكان قرية « ويزن » بالحوض الشرقي نظموا « استقبالا نوعيا » لمدير حملة الحزب الحاكم « أثناء تقديمه للتعازي إلى أسرة أهل أحمد الأسود بعد وفاة إحدى سيداتهم الفاضلات »، وفق نص التقرير.

وتضمن التقرير عشرات الصور من الاستقبال، من ضمنها صورتان يظهر فيهما رئيس المجلس الدستوري، واحدة في عناق حار مع مدير حملة الحزب الحاكم، والأخرى يظهران فيها رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب بيت الله ولد أحمد لسود.

وتواصلت « صحراء ميديا » مع طاقم الحملة الذي بعث بالتقرير المصور، وسألتهم عن الظروف التي التقطت فيها الصورة، وأرادت التأكد من هوية رئيس المجلس الدستوري.

فكان رد الطاقم هو أن « الصورة كانت خلال تعزية لأهل أحمد الأسود، وليست خلال نشاط سياسي، وتم إرسالها خطأ، لذلك نرجو عدم نشرها ».

وأضاف الطاقم في رسالة أخرى أن الصورة التقطت « خلال تعزية كما هو مشار إليه في قرية ويزن، ولأسرة أهل أحمد الأسود التي يعتبر الأستاذ اصغير أحد أفرادها ».

وحاولت « صحراء ميديا » التواصل مع رئيس المجلس الدستوري للحصول على توضيحات بخصوص ملابسات التقاط هذه الصور، ولكن من دون جدوى.

وكانت المعارضة الموريتانية قد شككت مؤخراً حول حياد الدولة وأجهزتها في هذه الانتخابات، واعتبرت أن ظهور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مهرجان الحزب الحاكم لافتتاح الحملة يعد دليلاً على عدم حياد الدولة.