موريتانيا.. رئيس لجنة الانتخابات يطلب مساعدة مختلف الأطراف

دعا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا المنصب حديثا، محمد فال ولد بلال، الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية كالقضاء والحكومة لمساعدة اللجنة على أداء مهامها.

وقال ولد بلال خلال تدوينة له على “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، “إنني أوجه دعوة صادقة إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية، أعني القضاء والحكومة، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والإعلاميين، والمدونين، كل من موقعه إلى تضافر الجهود مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا العزيز”.

وأبدى رئيس المستقلة للانتخابات خلال تدوينه رغبته في الاستفادة من تجربة الرؤساء السابقين للجنة الانتخابات والتي وصفها “بالغنية”، لمساعدته على أداء مهمته.

وتم تنصب محمد فال ولد بلال وهو وزير وسفير سابق الاسبوع الماضي رئيسا للجنة المستقلة للانتخابات خلفا لرئيسها السابق ديدي ولد بونعامة، الذي طلب إعفاءه من منصبه.