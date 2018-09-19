موريتانيا.. زعيم “إيرا” يمثل أمام قاضي التحقيق

يمثل رئيس مبادة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا”، الحقوقية بيرام ولد الداه ولد عبيدي اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة عرفات بولاية نواكشوط الغربية.

وكان قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية قد أحال يم 13 أغسطس الماضي ولد عبيدي إلى السجن المدني في نواكشوط، على خلفية شكوي تقدم بها الصحفي دداه عبد الله يتهمه فيها بالإساءة إليه وسبه وتهديده والتحريض عليه.

كما يمثل أمام قاضي التحقيق إلى جانب بيرام، عضو آخر في حركة “إيرا” هو عبد الله الحسين مسعود، الذي تم إحالته مع زعيم إيرا إلى السجن شهر أغسطس الماضي في إطار نفس الملف.

وتمكن ولد عبيدي من دخول البرلمان خلال الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية الأخيرة، عن اللائحة الوطنية لحزب “الصواب”، الذي عقد تحالفا مع الحركة قبيل الانتخابات.