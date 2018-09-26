موريتانيا.. سحب ترخيص جامعة يرأسها ولد الددو

سحبت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، ترخيص جامعة عبد الله بن ياسين الخاصة، التي يرأس مجلسها العلمي الشيخ محمد الحسن ولد الددو، المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين.

وأشعرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال خطاب رسمي إدارة الجامعة بسحب ترخيصها، وفق ما أكدته مصادر « صحراء ميديا ».

وتقول الجامعة في تعريف عن نفسها إنها « تستند إلى الماضي، وتعايش الحاضر، وتستشرف المستقبل، في عملية مركبة، تحافظ على الثوابت وتستجيب للمتغيرات وتصل حاضر البلد بماضيه لتصنع زاهر مستقبله ».

ويأتي سحب ترخيص الجامعة بعد أيام من إغلاق مركز تكوين العلماء الذي يرأسه الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

وتدخل هذه الإجراءات المتلاحقة ضمن توجه للحكومة والسلطات الموريتانية نحو ما تسميه « محاربة التطرف » الذي تتهم به بعض المحسوبين على « جماعة الإخوان المسلمين »، وفي مقدمتهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو.