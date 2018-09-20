موريتانيا.. سطو مسلح على فرع « كابك »

تعرض فرع تابع للصندوق الشعبي للقرض والادخار « كابيك »، في مقاطعة السبخة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، لعملية سطو مسلح أسفرت عن الاستيلاء على أكثر من 3 ملايين أوقية قديمة.

وبحسب مصادر « صحراء ميديا » فإن أربعة أشخاص مسلحين دخلوا الفرع، زوال اليوم الخميس، واعتدوا بالضرب على مسيرته التي تعرضت لإصابة لم تحدد درجة خطورتها.

وتمكن منفذو عملية السطو المسلح من الفرار بعد أن استولوا على مبلغ يزيد على ثلاثة ملايين أوقية قديمة، فيما لم تحدد هويتهم حتى الآن.

وتعد هذه رابع عملية سطو على فرع بنكي في نواكشوط، خلال أقل من عام، كانت آخرها عملية سطو تعرض لها فرع تابع لبنك التجاري وفاء بنك لم يعرف حتى الآن منفذيها.