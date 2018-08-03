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موريتانيا.. سقوط شاحنة على سيارة يودي بحياة شخص

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
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توفي شخص اليوم الجمعة على الطريق الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط و نواذيبو ، بعد سقوط شاحنة بضائع على سيارته.

وحدث التصادم عند الكلم رقم 200 ، بعد سقوط شاحنة لحمل البضائع المثلجة على السيارة ، وأدى الحادث لوفاة سائق السيارة على الفور.

وحسب شهود عيان ل”صحراء ميديا” فإن شاحنة  كانت متوقفة على الطريق لإصلاح إطارها ، وحاول السائقان تفاديها ، و حدث التصادم بينهما.

 

ووصلت  رافعة تابعة  لشركة “التنظيف والأشغال والنقل والصيانة” ، وتمكنت من إخراج جثمان سائق السيارة الصغيرة.

 

وأعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة سقوط شاحنة على أسرة كاملة على طريق نواكشوط-بتلميت ، والتى خلفت 3 قتلى ، وأثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، للمطالبة  بإصلاح الطرق الرئيسية فى موريتانيا.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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