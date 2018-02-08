موريتانيا: سكان “المجرية” يطالبون بتوفير الماء

طالب عدد من سكان مدينة المجرية وسط موريتانيا اليوم الخميس بتوفير المياه الصالحة للشرب للمدينة، “وإنصاف سكانها من الشركة الوطنية للماء”.

وقال سكان المجرية خلال وقفة احتجاجية نظموها اليوم في المدينة إنهم يعانون منذ سنتين من انعدام المياه، مضيفين أنهم اعتمدوا طيلة هذه الفترة على الآبار في حاجتهم اليومية للماء الشروب.

وطالب السكان السلطات الموريتانية بـ”إنصافهم” وتوفير المياه لهم في أسرع وقت، متهمين الشركة الوطنية للماء بالتحايل عليهم، من خلال إصدار فواتير شهرية مع عدم توفر المياه في المدينة.