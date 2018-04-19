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موريتانيا.. سكان “تجكجة” يطالبون بتوفير الماء

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 3 دقائق
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طالب عدد من سكان مدينة “تجكجة”، وسط موريتانيا، اليوم الخميس، السلطات الموريتانية بالتدخل العاجل لحل مشكل العطش الذي تعاني منه المدينة.

وقال السكان خلال وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، إن مدينة “تجكجة” تعاني منذ فترة من أزمة عطش حادة، “كانت هذه السنة أكثر خطورة بسبب انعدام الأمطار”.

وأضاف السكان في تصريح لـ”صحراء ميديا” أنهم يطالبون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالتدخل العاجل لإنقاذ سكان “تجكجة” من العطش، “الذي يقعون تحت وطأته منذ فترة”.

وقال المحتجون إن الوقفة التي نظموها اليوم أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، تتزامن مع وقفة أمام مباني الولاية بمدينة “تجكجة” للفت انتباه الحكومة والرأي العام الوطني، إلى الواقع الذي يعاني منه سكان المدينة، “وسنواصل الوقفات والتحرك حتى وجود حلول لتخطي الأزمة الراهنة” حسب تعبير السكان.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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