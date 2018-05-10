موريتانيا.. سكان “تجكجة” يطالبون من جديد بتوفير المياه

احتج العشرات من سكان مدينة تجكجه، عاصمة ولاية تكانت وسط موريتانيا، اليوم الخميس، أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب في المدينة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإغاثة مدينتهم، التي قالوا إن غالبية أحيائها تعاني بسبب ندرة المياه منذ بعض الوقت، دون أن تتحرك السلطات لإنقاذها من العطش.

وقال المحتجون إن أزمة العطش في تجكجة، ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة وزاد من حدتها النقص الحاصل في الأمطار العام الماضي.

وأضاف السكان ” أنهم يطالبون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالتدخل العاجل لإنقاذ المدينة من العطش، “الذي يقعون تحت وطأته منذ فترة ، وكانت هذه السنة أكثر خطورة بسبب انعدام الأمطار”.

وسبق لبعض سكان المدينة، أن نظموا عدة وقفات أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، للمطالبة بإنهاء أزمة العطش التي تشهدها المدينة كل عام، من خلال إيجاد حلول دائمة.