موريتانيا.. سكان “تيشيت” يطالبون بفك العزلة عن المدينة

تظاهر عدد من سكان مدينة “تيشيت” وسط موريتانيا، اليوم الخميس، أمام القصر الرئاسي، بالعاصمة نواكشوط، للمطالبة بفك العزلة عن المدينة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتعبيد الطريق، “التي يهدد انعدامها باندثار المدينة التاريخية المصنفة ضمن التراث الإنساني العالمي”.

وقال السكان ،خلال الوقفة الاحتجاجية، إن “طريق تيشيت صادق عليها البرلمان الموريتاني، وأجريت لها مناقصة فازت بها شركة موريتانية، لكنها لم تنجز دون معرفة أسباب التراجع عن إنجازها”.

وأضاف السكان في تصريح لـ”صحراء ميديا” أنهم نظموا ثلاثة وقفات قبل اليوم، للاحتجاج على واقع الطريق الذي يعاني منه سكان “تيشيت” وكل زوارها.

وأكد المحتجون مواصلة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، حتى تتحقق مطالبهم بفك العزلة عن المدينة.