موريتانيا.. سلطات “ازويرات” تحث المدونين على عدم “زعزعة الأمن”

طالب والي تيرس زمور اسلمو ولد سيدي المدونين بعدم إثارة “النعرات العرقية و الطائفية” ، واحترام أمن وسكينة المدينة ، مشيرا إلى أن السلطات ستوفر لهم كامل الحرية لهم ، ماداموا يحترمون هذه الطلبات .

وقال الوالي فى اجتماع مع المدونين أمس الاثنين إن هذا الاجتماع “غير تقليدي لمناقشة شأن غير تقليدي” ، مشددا على أن “حريتهم مضمونة مالم تلمس الأمن العام و تحترم الدين الإسلامي” .

وأكد الوالي أن هذه الثنائية يمكن خلطها نظرا لأهمية العالم الافتراضي، الذى أصبح يؤثر اليوم فى مراكز القرار، ولا يمكن تجاهله، وفق تعبيره.

وطالب المدونون بفتح جسر بينهم مع السلطات للتحقق من الأخبار قبل نشرها ، مؤكدين التزامهم بالمحافظة على الأمن والاستقرار .

وقدم قائد الكتيبة الجهوية للدرك الوطني الرائد سيدنا عالي ولد المصطفى عرضا تحت عنوان “مسؤوليات الإعلام المجتمعي ومحظورات الأمن العمومي ، أما العرض الثاني فقدمه حاكم مقاطعة ازويرات محمد المختار ولد عبدي تحت عنون “الإعلام المجتمعي والأمن العمومي .. علاقة تكاملية” .