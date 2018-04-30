موريتانيا.. “سنيم” تحاور مناديب العمال قبل فاتح “مايو”

دخلت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” صباح اليوم الاثنين في جلسة حوار مع مناديب عمالها في مدينة ازويرات حول بقية بنود العريضة المطلبية التي طرحها مناديب العمال في دجمبر خلال نهاية السنة الماضية ،من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

ويأتي تنظيم الجلسة قبل يوم غد ، الذى يوافق فاتح مايو ، ليشكل ضغطا على الطرفين من أجل التوصل لحل مرضي بالنسبة للعمال الذين يتخذون من الاحتفال بهذه المناسبة ،فرصة سنوية لإبراز مطالبهم والتعبير عن امتعاضهم من وضعهم المعيشي.

ويترقب العمال بنتائج جلسات الحوار الذي تدور داخل المكاتب العامة للشركة في ازويرات.

وكانت المركزيات النقابية ممثلة في الفيدراليات والمنسقيات الجهوية والأمانات العامة لأقسام المعادن قد دعت لفتح حوار مع الشركة ،حول بقية بنود العريضة المطلبية التي طرحها المناديب، بداية شهر دجمبر الماضي ،معتبرين نتائج مجلس إدارة الشركة لا تلبي طموحات الشغيلة.

وقرر مجلس إدارة الشركة في دورته الأخيرة في الشهر الجاري زيادة الغلاف المالي الاجتماعي بمبلغ 50 مليون أوقية ليصل إلى 600 مليون أوقية ومنح مبلغ تشجيعي إضافي لكل عامل يبلغ 27,5% من الراتب.