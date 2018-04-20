موريتانيا..”سنيم “تزيد الغلاف الاجتماعي وتمنح العمال “علاوة الإنتاج”

أبلغت إدارة مقر الاستغلال في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” مناديب العمال أن الشركة لم تسجل أية أرباح ولا خسائر، خلال السنة الماضية ،موضحة في هذا الصدد أنه رغم التحسن الملحوظ في أسعار الحديد إلا أن الشركة دفعت عدة غرامات.

و قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة زيادة الغلاف المالي بمبلغ 50مليون أوقية قديمة ، ليصبح المبلغ ل 600 مليون أوقية قديمة ، أي مايعادل 6000000 بالحساب الجديد.

وسيستثمر هذا المبلغ في صيانة المنازل والمجال الصحي والتعليمي والمساجد والأندية الثقافية والرياضية إلى غير ذلك من المجالات الخدمية.

كما اتخذ مجلس الإدارة قرارا آخر بمنح العمال مبلغا تشجيعيا يساوي علاوة الإنتاج التي استحقها العمال في شهر مارس وهي علاوة بلغت 27,5% من الراتب.

وكان العمال قد نظموا مساء أمس مهرجانا للضغط على مجلس إدارة الشركة من أجل الحصول على امتيازات للعمال.