موريتانيا.. سيارات صينية لنقل ضيوف قمة نواكشوط

سلمت جمهورية الصين الشعبية أمس الأربعاء بنواكشوط، ثلاثين سيارة مراسيم، لموريتانيا للمساهمة في نقل الضيوف المشاركين في الدورة المقبلة من القمة الإفريقية.

وتم التوقيع في مباني وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في نواكشوط، على تسلم السيارات الصينية المقدمة كهدية من جمهورية الصين الشعبية لموريتانيا، بمناسبة القمة الإفريقية في دورتها العادية ال 31 .

ووقَّع تسليم الهدية،السفير الصيني في نواكشوط، والأمين العام لوزارة الخارجية الموريتانية أحمد محمود ولد اسويد أحمد.