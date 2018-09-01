موريتانيا.. شاهد أبرز تصريحات السياسين حول الانتخابات

أدلي السياسيون الموريتانيون اليوم السبت بأصواتهم في مراكز اقتراع مختلفة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وعلى هامش تصويتهم أدلي بعضهم بتصريحات حول سير العملية الانتخابية.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هنأ في تصريح للصحافة المحلية والدولية بعد تصويته، الشعب الموريتاني “على الأجواء الديمقراطية” متمنيا أن “تكون هذه الانتخابات تتويجا للعمل المتواصل الذي يقام به منذ مدة”.

محمد جميل ولد منصور القيادي في حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية “تواصل” ومرشح أحزاب المنتدى للمجلس الجهوي لمدينة نواكشوط، قال إن بعض المظاهر المقلقة شابت الساعات الأولي من عملية التصويت في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية الذي انطلق اليوم.

رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض مسعود ولد بلخير، قال إنه لم يتحدث خلال الحملة عن عزم النظام تزوير الانتخابات، لكنه يخشي من تزويرها، وأضاف رئيس حزب التحالف أن اعتراف حزبه بنتائج هذه الانتخابات، يقتضي أولا بالإعلان عنها، لذلك فهو سينتظر حتي إعلان النتائح لكشف موقفه منها.

رئيس حزب التكتل المعارض أحمد ولد داداه قال إن بعض ولايات الداخل شهدت الكثير من التجاوزات والتزوير وصفه بـ” الفاحش” خلال الساعات الأولي من التصويت في الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية التي انطلقت اليوم.

رئيس حزب نداء الوطن المنتمي للأغلبية داوود ولد أحمد عيشة، عبر عن امتعاضه من حالة الفوضي التي شهدتها مكاتب التصويت، معتبرا أن لجنة الانتخابات غير جاهزة.