موريتانيا.. شباب “تواصل” يفتتحون مؤتمرهم الرابع

أطلقت المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” اليوم السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مؤتمرها الرابع تحت شعار “بالشراكة نحقق الريادة”.

وتنتخب المنظمة الشبابية لحزب “تواصل” المعارض، في مؤتمرها الذي يستمر يومين، هيئة قيادية جديدة للمنظمة، كما تقدم حصيلة لما تحقق في المأمورية الماضية من مكاسب سياسية، وما شاركت فيه المنظمة من أنشطة وأعمال تطوعية لصالح المجتمع.

وقال رئيس المنظمة الشبابية للإصلاح والتنمية يحيى ولد أبوبكر، إن المنظمة تعمل من أجل احتضان الشباب، “والدفع به إلى ساحة التطوع ومؤازرة المحتاجين، وهي تشارك بفعالية في حزبها على المستوى الوطني” حسب تعبير رئيس المنظمةالشبابية.