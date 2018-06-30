موريتانيا.. شبكة المنظمات الإفريقية تطالب بترقية المرأة

قالت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالشؤون الاجتماعية بينتا جوب إن شبكة المنظمات النسائية المعنية بالتمكين النسوي في هذه القمة، أصدرت جملة من التوصيات في مقدمتها مطالبة صناع القرار الإفريقي بتنفيذ كافة برامج اجندة افريقيا ٢٠٦٣ الخاصة بترقية المرأة.

وأضافت خلال نقطة صحفية اليوم السبت بنواكشوط أن تمكين المرأة يمر عبر الاستناد إلى حقوقها وفي مقدمة ذلك حق التملك، داعية إلى التعجيل باعتماد مختلف استراتيجيات مكافحة العنف ضد المرأة، معتبرة أن المرأة الإفريقية تعد المتضرر الأول من الفساد مشيرة.

وطالبت باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالرفع من مكانة المرأة واعتماد السياسات التي يمكن أن تعيد توزيع الادوار للقضاء على كافة اشكال الفساد.

وأشارت في هذا المجال الى اهمية انشاء فريق رفيع المستوى، مكلف باعداد الدراسات اللازمة للوقوف على اسباب الهجرة القسرية للشباب و المرأة، والاسباب المتعلقة بالاتجار بالبشر وتعزيز آليات لمحاسبة من لا يحترمون حقوق الانسان بصورة عامة والمراة بوجه خاص.