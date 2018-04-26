موريتانيا.. شرائح ألكترونية لمراقبة المواشي

أطلقت الرابطات الرعوية في موريتانيا أمس الأربعاء، بالتعاون مع شركة سينغالية ايطالية متخصصة في مجال التقنيات الحديثة، ورشة حول تحديد وتموقع المواشي في موريتانيا .

وتهدف الورشة، إلى شرح فنيات تحديد تموقع المواشي، من خلال وضع شرائح في كل دابة تساعد على تحديد هويتها وتموقعها.

وأكد المستشار الفني لوزيرة البيطرة، المكلف بالإنتاج الحيواني، محمد الامين ولد حكي، خلال الورشة، أن قطاعه يعكف على إعداد إحصاء شامل للثروة الحيوانية في موريتانيا، من أجل تنفيذ هذه العملية في ظروف مرضية.

وأوضح أن هذه التقنية تنضاف إلى الجهود التي بذلت لتطوير الثروة الحيوانية، والتي كانت مهمشة في الاستثمارات العمومية خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن وزارة البيطرة، أعدت خطة تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة وتضم عدة محاور ،غايتها تطوير الثروة الحيوانية وادخالها في الدورة الاقتصادية الوطنية.

شارك في ورشة تحديد وتموقع المواشي، 53 رابطة رعوية، وعشرة مكاتب جهوية تابعة للتجمع الوطني للرابطات الرعوية.

وستمكن هذه التقنية من توفير معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات الكفيلة بالرقي بهذه الثروة، من خلال الاستعانة بأحدث الطرق المتبعة في هذا المجال.