موريتانيا..شركات التأمين توحد أسعارها وتهدد المخالفين

أعلنت الرابطة المهنية للمؤمنين الموريتانيين أنه ابتداء من شهر مايو المقبل ،سيتم توحيد التعرفة المحددة لأسعار تأمين السيارات من طرف الجهات الوصية على جميع التراب الموريتاني.

وقالت الرابطة فى بيان لها اليوم الخميس إن ” أي شركة لم تلتزم بتطبيق هذا القرار تعتبر مخالفة لميثاق الرابطة ، ما يستدعي تدخل السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالبت الرابطة الزبناء بالتعاون معها لتنفيذ هذا القرار مماسيخول لشركات التأمين الوفاء بالتزاماتها وخاصة المتعلقة منها بالتعويضات ، حسب البيان.

وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق فى يوليو 2017 على مشروع مرسوم يقضي باشتراط إيداع شركات التأمين، مبلغا ماليا لدى الخزينة العامة لحصولها على إعتماد من طرف الدولة.