موريتانيا.. شركات خاصة تثير غضب وزير الصيد

أثارت أربع شركات مختصة في صناعة دقيق السمك بمدينة نواذيبو، غضب وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقة عندما مر عليها في زيارة وصفت بأنها « كانت مفاجئة ».

وقال مراسل « صحراء ميديا » في المدينة إن الوزير وبخ إدارة هذه الشركات ووصفها بأنها « غير مسؤولة »، عندما لاحظ وجود كميات كبيرة من السمك المتعفن مرمية بالقرب من مصانع الشركات، وهو ما يعد مخالفة واضحة لمعايير السلامة والبيئة المعتمدة من طرف السلطات الموريتانية.

وكانت كميات السمك المتعفن تصدر روائح كريهة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى لتضرر عديد من المواطنين من هذه الروائح.

وكانت مصانع دقيق السمك محل انتقاد واسع من طرف السكان المحليين بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث منها وتنتشر في أحياء المدينة، عندما تهب الريح من جهة المصانع.

ووجه وزير الصيد انتقادات حادة للشركات التي زارها اليوم، على هامش جولته في نواذيبو للتحسيس بأهمية التسجيل على اللوائح الانتخابية.

وأصدر والي داخلت نواذيبو محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره أوامر برفع عدد الفرق التابعة للجنة المحلية المكلفة بمتابعة وضعية المصانع.

كما هرعت إلى عين المكان فرق من خفر السواحل الموريتاني، وبدأت عمليات لنقل الأسماك المتعفنة من المنطقة.

وسبق أن أغلقت السلطات الموريتانية العام الماضي 7 شركات مختصة في صناعة دقيق السمك، وذلك بعد موجة غضب شعبي من انبعاثات المصانع التابعة للشركات.