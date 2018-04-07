موريتانيا.. شورى “تواصل” يتهم النظام بتعقيد الوضع السياسي

قال رئيس مجلس الشورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض حمدي ولد إبراهيم، إن الوضعية السياسية المعقدة التي تمر بها موريتانيا،ناتجة عن النهج الأحادي والممارسات الإقصائية التي يمارسها النظام الحاكم.

وأضاف ولد براهيم الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الطارئة لمجلس شوري الحزب، إن الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن في الريف والحضر، والوضعية السياسية المعقدة، تستدعي من الحزب تفعيل هيئاته القيادية وهياكله القاعدية.

وأشار رئيس مجلس شورى “تواصل” إلى أن الدورة الاستثنائية الحالية، تمت بدعوة من المكتب التنفيذي للحزب، طبقا لصلاحياته وعملا بالمادة 15 من النظام الأساسي، المصادق عليه في المؤتمر الثالث، وذلك من أجل إجازة النظام الداخلي الجديد، والمصادقة على الخطة والميزانية لسنة 2018، إضافة إلى تقرير سياسي حول الوضعية الراهنة للبلد.

وأكد الرئيس حمدي ولد إبراهيم أنه واثق أن أعضاء المجلس سيجتهدون خلال الأيام الثلاث لهذه الدورة في نقاش وتجويد كل هذه الوثائق بالنظر إلى أهميتها ومحوريتها بالنسبة للنشاط والأداء الحزبي حتى يتبوأ حزبنا المكانة اللائقة على مستوى الساحة السياسية.