موريتانيا.. شيوخ يطالبون بفتح مركز تكوين العلماء

طالب شيوخ محضرة آل عدود، مساء أمس الأربعاء، السلطات الموريتانية، بالتراجع عن قرار إغلاق مركز تكوين العلماء، الذي أغلقته السلطات الأحد الماضي.

ودعا مشايخ محضرة آل عدود بأم القرى شرق العاصمة انواكشوط، في بيان صحفي، السلطات العومية في موريتانيا، إلى إعادة ترخيص مركز تكوين العلماء التابع للشيخ محمد الحسن ولد الددو، “نظرا لما يعرفونه في هذا المركز من تعليم لشرع الله تعالى ونشر لقيم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف”.

وكان الاتحاد الوطني لأئمة موريتانيا، ورابطة العلماء الموريتانيين طالبا أمس الأربعاء، بالتمسك والتركيز على « المحظرة التقليدية » بالابتعاد عن المراكز العلمية الحديثة، في إشارة إلى « مركز تكوين العلماء » الذي أغلقته السلطات يوم الأحد الماضي.