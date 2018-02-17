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موريتانيا: صندوق النقد يشيد بمناخ الاستثمار فى المنطقة الحرة

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 1 دقيقة
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أشاد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا بجو مناخ الأعمال والاستثمار في منطقة انواذيبو الحرة شمالي موريتانيا.

ونوه فوروساوا بمنشأة ميناء المياه العميقة، ومشروع المطار الجديد الذي تنوي سلطة منطقة نواذيبو الحرة إطلاقه ضمن سلسلة من المشاريع على المدى القريب .

فور ساوا أعرب خلال زيارته للمدينة أمس الجمعة عن ارتياحه لنظام الشباك الموحد والتسهيلات الادارية والقانونية في مصالح الشباك المقدمة للمستثمرين.

وعرضت المنطقة الحرة بعض المشاريع الهيكلية  المنفذة من قبل المنطقة الحرة، وأخرى قالت إنها ستنفذ قريبا، وفقا لمرسل صحراء ميديا فى المدينة.

وكان نائب رئيس الصندوق قد أكد أن موريتانيا بحاجة إلى اعتماد « استراتيجية استثمار حذرة »، داعياً إلى ضرورة خلق المزيد من فرص العمل لتحسين الظروف المعيشية للسكان، مشددا على ضرورة  تفادي الاقتراض غير التساهلي وتحسين إدارة الديون

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Ahmedou Cherif El Mokhtar

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