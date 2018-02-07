أخباررياضة

موريتانيا..طاقم تحكيم غيني يدير مباراة الوئام والترجي

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 ساعة
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اختار  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” الطاقم التحكيمي الغيني، المكون من حكم الساحة عبد الله سيلا، ومساعدين هما حكما الراية مايجا كامارا، ومامادي ليون، لإدارة مباراة نادي الوئام الموريتاني مع الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وأسند الكاف مهمة مراقبة المباراة، التي ستلعب السبت المقبل، على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، للنيجيري صيدو مايجا.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الموريتاني، قد قررت تأجيل مباراة الوئام، في الجولة الخامسة عشر من الدوري، بسبب ارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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