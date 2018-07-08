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موريتانيا.. عزيز في تركيا لحضور تنصيب اردوغان

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 دقيقة
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غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأحد، العاصمة نواكشوط، متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة.
وتأتي زيارة الرئيس الموريتاني لأنقرة لحضور تنصيب الرئيس التركي رجب طيب اردغان، بحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
ويضم الوفد الرئاسي الموريتاني كلا من: وزير الدفاع الوطني، جالو ممادو باتيا، مدير ديوان رئيس الجمهورية، احمد ولد باهية، سفير موريتانيا بأنقرة، محمد احمد ولد محمد الأمين، محمد سالم ولد مرزوك، مستشار برئاسة الجمهورية، أعمر محمد المصطفى، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن ولد احمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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