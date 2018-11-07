موريتانيا.. عشرة قتلى في حادث سير قرب ألاك

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في حادث سير مروع وقع على طريق الأمل، بالقرب من مدينة ألاك، جنوب شرقي موريتانيا.

وبحسب مصادر طبية تحدثت لـ « صحراء ميديا » فإن الحادث وقع بالقرب من « أغشوركيت » على الطريق الرابط بين مدينتي بوتلميت بولاية ترارزة وألاك بولاية لبراكنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة ألاك لتلقي العلاج، فيما تشير المصادر إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر أن الضحايا سقطوا نتيجة تصادم حافلة كبيرة لنقل المسافرين قادمة من دولة مالي، مع حافلة صغيرة لنقل الركاب بين المدن.

وأصبحت حوادث السير تودي بحياة آلاف الموريتانيين سنوياً خلال السنوات الأخيرة، وذلك ما ترجعه منظمات مدنية إلى رداءة الطرق وسوء البنية التحتية.

بينما تتحدث الجهات الرسمية عن تهور السائقين وعدم احترامهم للقوانين ونظم السلامة الطرقية.