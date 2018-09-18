أخبار

موريتانيا.. عقد أول اجتماع وزاري منذ أكثر من شهر

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
0

شهدت مباني الوزارة الأولى الموريتانية، صباح اليوم الثلاثاء، أول اجتماعي وزاري منذ أزيد من شهر، وذلك بسبب عطلة الوزراء والأجواء السياسية الساخنة التي شهدتها البلاد.

وترأس الوزير الأول يحيى ولد حدمين في قاعة الاجتماعات بالوزارة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص في موريتانيا.

ولم تكشف الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) التي أوردت الخبر في برقية، أي تفاصيل حول الاجتماع ولا الوزراء الذين حضروه.

وظهر في الاجتماع كل من وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ووزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، بالإضافة إلى وزراء آخرين.

ويعد هذا أول اجتماع وزراء منذ أكثر من شهر، بسبب انخراط العديد من الوزراء في أنشطة سياسة لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وينتسب العديد من الوزراء لصفوف الحزب الحاكم ويتولون مهام قيادية في صفوفه، بصفته الحزب الحاكم وصاحب الأغلبية في البرلمان.

وكان غياب الوزراء قد أثر على بعض القطاعات الحكومية التي أصيبت بشبه شلل بسبب الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 36 دقيقة
17

موريتانيا.. المستقلة للانتخابات تنشر النتائج على موقعها

منذ 5 ساعات
1٬002

الخزينة العامة: لجنة الانتخابات لم تصرف ميزانيتها

منذ 12 ساعة
137

مقتل 100 شخص جراء فيضانات اجتاحت نيجيريا

منذ 12 ساعة
279

فضائح « الرشوة » تطارد حكّام كرة القدم في أفريقيا