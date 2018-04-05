طالب عمال برنامج “أمل” الحكومي اليوم الخميس بإحصاء حملة الشهادات المنتدبين للبرنامج عن طريق (وكالة تشغيل وترقية الشباب)وتشكيل لجنة للنظر في قضيتهم ، وعقد عمل مسجل لدى محكمة الشغل الوطنية ، ووضع آلية لحماية المسير من خطر نقص الوزن.

وقال العمال خلال وقفة لهم أمام مفوضية الامن الغذائي إنه تجب عدم ملاحقة المسير بسبب تلف المواد، نظرا للعوامل الخارجية وذالك بتخصيص نسبة للخسارة لاتقل عن 4%.

وأكد العمال على ضرورة استفادة عمال برنامج “أمل” من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مشيرين إلى أنه يجب إعطاء “علاوة” عن هذه المهمة الخطيرة ويجب أن لاتقل عن 5000أوقية من العملة الجديدة، وفق تعبيرهم.

وطالب العمال بتشكيل لجنة للنظر في آلية لتحسين ظروف ورواتب كافة العمال، ودمج بيع مواد التغذية للأم والطفل ضمن دكاكين أمل للتخفيف من معاناة هذه الشريحة الهامة والضعيفة، حسب تعبيرهم.

ويهدف برنامج “أمل ” الحكومي الذى أطلقته السلطات فى موريتانيا عام 2012 لمواجهة موجة الجفاف و غلاء الأسعار ، ويوفر البرنامج المواد الغذائية بأسعار مدعومة للفقراء.