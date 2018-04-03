موريتانيا: عمال “برنامج أمل” يطالبون بتسوية أوضاعهم

احتج عدد عمال برنامج “أمل” اليوم الثلاثاء، أمام مكاتب مفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط، للمطالبة بتسوية أوضاعهم، من خلال عقود عمل مسجلة لدى محكمة الشغل.

و رفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ“وضع آلية لحماية عمال أمل من خطر نقص الوزن، وتلف المواد الغذائية، بسبب العوامل الخارجية، وبتخصيص نسبة للخسارة.

و طالب المحتجون مفوضية الأمن الغذائي بدفع رواتبهم، ووضع حد لتوزيع خنشات و أكياس المواد الغذائية ناقصة الوزن، علي الدكاكين، لأنهم من يدفع ثمن ذلك النقص .

وشدد المحتجون على ضرورة استفادة عمال برنامج أمل من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إضافة إلى تفعيل عامل الرقابة على عملية برنامج أمل.

ونبه العمال المحتجون إلى مطلبهم بضروة “تحسين راتب الوزان، والذي يقع على عاتقه عبء كبير، وتشكيل لجنة للنظر في آلية لتحسين ظروف ورواتب كافة العمال”.

وأنشأت الدولة الموريتانية برنامج أمل عام 2012 لمساعدة الفئات الفقيرة فى مواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأوكلت قبل اشهر المهمة لمفوضية الأمن الغذائي، بعد قرار تصفية شركة “سونمكس” التي كانت تتولي تموين هذه الدكاكين.