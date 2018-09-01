موريتانيا.. عملية سطو جديدة على بنك فى نواكشوط

اقتحمت عصابة فجر اليوم السبت,مقر “بنك الإيداع”الواقع بالقرب من ثكنة الدرك الوطني,وسط العاصمة نواكشوط,واستولت على عدد من أجهزة المبنى,دون سرقة أموال أخرى,وفق ما أفاد مصدر لصحراء ميديا.

وأضاف المصدر أن حراس البنك استنجدوا بالدرك المحاذي للمبنى,إلا أن الدرك رد أنه “لم يتلق أي أوامر بهذ الشأن”,قبل أن يتصلوا بمركز الشرطة في تفرغ زينة,ووصلت الشرطة بعد فرار أفراد العصابة.

وتعد هذه هي ثالث عملية من نوعها، يتم فيها السطو على فرع لأحد البنوك في نواكشوط، إذ سبق أن قامت عصابة مسلحة من السطو على فرع “التجاري وفا بنك” بتنسويلم ، ولم يتم العثور على العصابة حتى الآن .

وسبق أن اقتحم ثلاثة شبان فرع بنك “بي أم سي إي “، ولكن التحقيقات مكنت من اعتقالهم واستعادة الأموال.

وجرت عملية السطو على بنك “بي أم سي إي ” مطلع شهر أبريل من العام الماضي (2017)، وهزت الرأي العام إذ أنها وقعت في وضح النهار، زوال يوم الجمعة.

وتمكن الأمن من اعتقال المتورطين في عملية السطو بعد أكثر من أسبوع من الملاحقة، وكانوا من خارج ذوي السوابق مما عقد عملية ملاحقتهم آنذاك.