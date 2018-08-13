موريتانيا.. عيد الأضحي يوافق 21 أغسطس الجاري

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، اليوم الاثنين، أن عيد الأضحي المبارك سيكون يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها اجتمعت اليوم الاثنين، في مباني وزارة الشؤون الاسلامية، وبعد التحري والمداولات بخصوص المعلومات المستجدة، حول رؤية هلال ذي الحجة 1439 هجرية، توصلت اللجنة لمايثبت رؤيته ليلة الأحد الموافق 11 أغشت الجاري.

وأكدت اللجنة أن رؤية هلال ذي الحجة، لم يمنع منها ليل السبت 29 شوال،إلا شدة الغيوم، على عموم التراب الموريتاني، وبذلك تعلن اللجنة أن فاتح ذي الحجة للسنة الهجرية 1439 هو يوم الأحدالموافق للثاني من أغسطس الجاري.

وعليه فإن يوم عيد الأضحي المبارك، هو يوم الثلاثاء الموافق 21 اغسطس الجاري، وستقام صلاة العيد في رحاب جامع بن عباس في الثامنة صباحا.