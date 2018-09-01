موريتانيا.. فرز الأصوات في الانتخابات تثير قلق المعارضة

عبرت قيادات في المعارضة الموريتانية، مساء اليوم السبت، عن قلقها حيال الظروف التي تجري فيها عملية فرز أصوات الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي جرت اليوم.

وقال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد امات إنهم يخشون أن تكون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات « غير قادرة على فرز النتائج ».

وأوضح ولد امات في تصريح لـ « صحراء ميديا » أنه يعرف مسؤولين جهويين تابعين للجنة الانتخابات « لا يمتكلون أي خبرة في فرز الأصوات ».

وقال نائب رئيس حزب التكتل: « أخشى ما أخشاه هو أن تكون هذه اللجنة لا قدرة لديها على فرز النتائج ومركزتها، هذا ما أخشاه، وأتوقع أن تكون هنالك مشاكل حقيقية فيما يتعلق بفرز النتائج ومركزتها ».

وبخصوص تقييم التصويت الذي جرى اليوم، قال ولد امات أنه « تم في ظروف سيئة إلى اقصى الحدود »، ولكنه أضاف أنها « ليست مفاجئة بالنسبة لنا، لأننا عبرنا في أول لحظة عن أن هذه اللجنة ليست لجنة مستقلة، وليست لديها القدرة ولا الكفاءة ولا التجربة ».

وقال ولد امات إن ما جرى اليوم هو أنه « لا لائحة انتخابية مضبوطة، ولا مكاتب معروفة، ولم يكن هنالك أي شيء يتعلق بالعملية الانتخابية مضبوطاً، وبالتالي ما حدث كان فوضى عارمة »، على حد وصفه.

وأغلقت مكاتب التصويت أبوابها مساء اليوم السبت، عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (هو نفسه توقيت غرينتش)، واستمر التصويت في العديد من المكاتب لعدة ساعات بعد ذلك، قبل أن تبدأ عمليات الفرز.

وبسبب كثرة اللوائح المتنافسة في الانتخابات، تعد عملية الفرز معقدة جداً، ولكن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سبق أن طمأنت الجميع على أن طواقمهم تلقت التكوين اللازم.

في غضون ذلك شهدت عملية التصويت العديد من العراقيل بسبب فوضى في مكاتب التصويت واللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى نقص الخبرة لدى العديد من أعضاء مكاتب التصويت.

وتعد هذه الانتخابات مفصلية وحاسمة بالنسبة لجميع الأطراف السياسية في موريتانيا، فحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يسعى للحصول فيها على أغلبية ساحقة في البرلمان، وفق ما أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

بينما يسعى معسكر المعارضة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في هذه الانتخابات، لتأكيد جاهزية أحزابها لخوض الانتخابات الرئاسية بعد أقل من عام.