موريتانيا.. فريق وثلاثُ جنرالات جدد في الجيش

صدرت ترقيات جديدة في المؤسسة العسكرية الموريتانية، اليوم الاثنين، تضمنت ترقية قائد الجيوش البرية الموريتانية محمد الشيخ ولد محمد الأمين إلى رتبة فريق.

الترقيات الجديدة صادرة عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الموريتانية، وقد اطلعت عليها « صحراء ميديا » من مصادر خاصة.

وتضمنت هذه الترقيات صعود عدد من الضباط إلى رتبة جنرال، وهم: حمادي محمد أعلِ مولود، قائد المنطقة العسكرية الثانية؛ محمد ولد أعلِ، مدير المكتب الرابع بقيادة الأركان، محمد الشيخ ولد بيْده، الملحق العسكري في سفارة موريتانيا ببروكسل.

وشملت الترقيات التي أعلن عنها اليوم، العشرات من العسكريين في مختلف الرتب.