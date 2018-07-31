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موريتانيا في المجموعة الثالثة لتصفيات ناشئي إفريقيا

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة إفريقيا للناشئين، منتخب موريتانيا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي غينيا والرأس الأخضر.
وحل المنتخب السنغالي الذي يستضيف التصفيات على أرضه، في المجموعة الأولى رفقة غينيا بيساو وسيراليون، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مالي وجامبيا وليبيريا.
وتنطلق التصفيات يوم 8 سبتمبر المقبل في داكار، حيث يتأهل أبطال المجموعات الثلاث إلى نهائيات البطولة الإفريقية تحت 18 عامًا، إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويعسكر المنتخب الموريتاني حاليًا في الملاعب التونسية، استعدادًا للمشاركة في التصفيات، ومن المنتظر يخوض مباريات ودية في إطار هذا المعسكر.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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