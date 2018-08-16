موريتانيا في المركز 106 عالميا حسب تصنيف “الفيفا”

احتل المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون” المرتبة مائة وستة، في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وتقدم المنتخب الموريتاني بهذا التصنيف مركزا واحد عن تصنيفه الأخير الذي احتل فيه المرتبة 107 والصادر شهر يونيو عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

على مستوي القارة الافريقية، تصدر منتخبا تونس والسنغال ترتيب المنتخبات باحلالهما المركز الرابع والعشرون عالميا بالتساوي في النقاط 1498 نقطة.

وجاءت الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث افريقيا والسابع والثلاثين عالميا، ثم غانا في المركز الرابع افريقيا والخامس و الأربعين عالميا.

في المغرب العربي وبعد تونس المتصدرة للقارة الافريقية، احتل المنتخب المغربي المركز السادس و الأربعين عالميا، والخامس افريقيا، ثم المنتخب الجزائري في المركز السادس والستون عالميا، وليبيا في المركز مائة وواحد، ثم موريتانيا في المركز 107.

عالميا تصدرت فرنسا الفائزة بكأس العالم في روسيا 2018 الترتيب تلتها بلجيكا ثم البرازيل، وجاءت كرواتيا وصيفة بطل كأس العالم في المركز الرابع عاليا.