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موريتانيا.. قائد الأركان يستقبل رئيس اللجنة العسكرية “لـلناتو”

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 13 دقيقة
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استقبل قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد، مساء اليوم الاثنين بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش، في نواكشوط، الفريق الأول باتر بافل رئيس الللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فقدوتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي.

وكانت موريتانيا قد احتضنت شهر اكتوبر الماضي، الدورة الخامسة لاجتماع الفريق الاستشاري المعني بسياسة الحوار المتوسطي.

وأكد مساعد الأمين العام لحلف “الناتو”  للشؤون السياسية والسياسة الأمنية اليخاندرو آلفارغونزاليس،حينها أنهم يسعون إلى تعزيز المنظومة الأمنية وتوحيدها في الفضاء الممتد من موريتانيا إلى الأردن ومن اليونان إلى اسبانيا والبرتغال سبيلا إلى محاربة الارهاب.

 

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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