قادة المعارضة: ولد غده معتقل خارج القانون

نظم عدد من قادة المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، اليوم الخميس، وقفة أمام السجن المدني بنواكشوط، للتضامن مع عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، الذي تعتقله السلطات منذ عدة أشهر وتصف المعارضة اعتقاله بأنه “خارج القانون”.

وقال محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى، في تصريح صحفي على هامش الوقفة إن “السيناتور محمد ولد غدة يوجد في حالة اعتقال خارج القانون”.

وأضاف ولد مولود أن ولد غده “لم يطلق سراحه ولم تتم محاكمته”، مؤكداً أنه يوجد في السجن بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم في موريتانيا.

ويتهم المنتدى النظام الموريتاني باستخدام العدالة لتصفية حساباته الشخصية مع ولد غدة، وبعض زملائه السابقين في مجلس الشيوخ

واعتقلت السلطات الموريتانية قبل عدة اشهر، محمد ولد غدة، في إطار ما اصبح يعرف بملفرجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج “محمد ولد بوعماتو”؛ ، والذي شمل عددا من أعضاء في مجلس الشيوخ المنحل، وبعض الصحفيين.

ويتهم القضاء الموريتاني والمتعاملين مع ولد بوعماتو في الداخل، بالمشاركة في عملية فساد عابرة للحدود، وقد تم اصدار مذكرة اعتقال دولية في حقه، فيما تم منع المتهمين في الملف من السفر.