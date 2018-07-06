موريتانيا.. قتيلان في حادث سير على طريق الأمل

توفي شخصان وجرح آخر في حادث سير وقع صباح اليوم الجمعة، على طريق الأمل الرابط بين العاصمة نواكشوط والولايات الداخلية، وفق ما أفاد به شهود عيان لـ « صحراء ميديا ».

وقال الشهود العيان إن الحادث أودى بحياة رجل وزوجته، فيما أصيبت ابنتهما البالغة من العمر ستة أشهر بكسر في الذراع.

وجرى الحادث بالقرب من قرية الغشوات، في بلدية آوليغات التابعة لمقاطعة واد الناقة.

وكان الأسرة على متن سيارة صغيرة الحجم، عندما ارتطمت بها شاحنة محملة بالبضائع، وقد أرجع الشهود العيان سبب الحادث إلى ما قالوا إنه « الحمولة الزائدة ».

وتسبب الحادث في توقف حركة السير لبعض الوقت على طريق الأمل، فيما تدخل مواطنون لانتشال القتيلين، كما تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتكثر حوادث السير في موريتانيا بسبب عدم تقيد المواطنين بقوانين السير، بالإضافة إلى سوء وضعية الطرق في البلاد.