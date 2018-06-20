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موريتانيا.. قتيلان و ستة جرحى في حادث سير قرب “نواذيبو”

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 4 دقائق
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لقي شخصان مصرعهم وأصيب ستة آخرون في حادث سير وقع مساء اليوم الأربعاء، بالقرب من مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.

وأفاد مراسل “صحراء ميديا” في مدينة نواذيبوا، أن أحد باصات النقل كان قادما من مدينة نواكشوط تعرض لحادث على بعد 17 كلم من مدينة نواذيبو، “ما أدى إلى وفاة رجل وامرأة، وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة”.

وأضاف مراسل “صحراء ميديا” أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى اسبانيا بمدينة نواذيبوا لتلقي العلاج، “كما نقلت جثامين الضحايا إلى المدينة لدفنها”.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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