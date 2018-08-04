موريتانيا.. قتيل وأربعة جرحي في حادث سير قرب بوتلميت

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون، جراح أحدهم خطيرة في حادث سير وقع اليوم السبت، على الطريق الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط، ومدينة بوتلميت.

وأفادت وحسب ما أفادت به مصادر طبية في مستشفي “حمد” بمدينة بوتلميت لصحراء ميديا، فإن الحادث وقع في قرية “بئر الرحمة” على بعد سبعة كيلمترات غربي مدينة بوتلميت.

وأضافت المصادر من مستشفي “حمد” حيث نقل الضحايا، أن سيدة لقيت مصرعها في الحادث، فيما أصيب شخص بجروح وصفت “بالخطيرة”، أما المصابون الثلاثة فكانت إصاباتهم خفيفة ومتفاوتة.

وحسب ما نقل شهود عيان، فإن الحادث نتج عن تصادم سيارتين في قرية بئر الرحمة، حيث يمر طريق الأمل الرابط بين العاصمة نواكشوط وست من لايات الشرق والوسط الموريتاني.

وأكد الشهود أن الحادث وقع حين حاول أحد السائقين تفادي حفرة في الطريق، مانتج عنه تصادم بين السيارتين السائرتين في اتجاهين مختلفين.

وأودت حوادث السير أمس الجمعة، بحياة ثلاثة اشخاص على عدة محاور طرقية في موريتانيا، حيث توفي شخص بعد سقوط شاحنة على سيارته الصغير عند الكلم 200 على طريق نواذيبو، وتوفي شخص ثان شرقي مدينة “واد الناقة” بسبب انقلاب سيارة طان يستقلها، ولقي شخص ثالث قرب المطار القديم مصرعه بعد أن تهشمت دراجته تحت عجلات سيارة كانت تسير بسرعة مفرطة.