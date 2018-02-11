موريتانيا.. قتيل ومفقود في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب

قتل شخص واحد في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب، في منطقة تازيازت شمالي موريتانيا، وما تزال عمليات البحث مستمرة عن شخص آخر مفقود.

وانهار البئر في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، متسبباً في طمر خمسة أشخاص تحت الأرض، وقد تمكنت عمليات الحفر من إنقاذ ثلاثة أشخاص وانتشال جثة الشخص الرابع.

وقال مصدر في عين المكان لـ « صحراء ميديا » إن المنقبين عن الذهب تمكنوا بوسائلهم الخاصة من إنقاذ ثلاثة أشخاص وانتشال جثة الشخص الرابع.

في غضون ذلك تدخلت حفارات تابعة لشركة « تازيازت موريتانيا » من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ لانتشال الشخص الرابع، فيما تشير أغلب التوقعات إلى أنه لم يعد على قيد الحياة، بعد مرور أكثر من اثني عشر ساعة على الحادثة.

وجرى الحادث في المنطقة المعروفة لدى المنقبين عن الذهب باسم « تفرغ زينه »، وهي المنطقة التي شهدت عمليات حفر عميقة بحثاً عن الذهب، ما جعلها واحدة من أخطر المناطق التي يرتادها المنقبون.

وكان التنقيب عن الذهب قد شهد رواجاً كبيراً في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، ومنحت السلطات رخصاً للراغبين في ممارسته، ولكنه حصد أرواح الكثير من الموريتانيين.