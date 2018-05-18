موريتانيا.. قرار رسمي بقطع رواتب الأطباء المضربين [ وثيقة ]

أصدر وزير الصحة كان ببكر، اليوم الجمعة، تعميماً بقطع رواتب جميع الأطباء المشاركين في الإضراب الذي دعت له النقابات الصحية في البلاد.

وحصلات « صحراء ميديا » على التعميم الذي أصدره وزير الصحة موجهاً إلى المديرين الجهويين للصحة ومديري المستشفيات العمومية، ويطالبهم بتطبيق العقوبة على جميع الأطباء الذين لا يمارسون عملهم هذه الأيام.

وقال الوزير في التعميم إن الإضراب الذي انطلق قبل شهر بدعوة من النقابات يدفع الحكومة نحو تطبيق القانون على الجميع، مشيراً إلى أن الإضراب كان مخالفاً للقانون المنظم لحقوق الإضراب الصادر عام 1971.