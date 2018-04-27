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موريتانيا.. قرار سعودي يعجل تسليم الملفات لوكالات الحج

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 28 دقيقة
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أعلنت وكالات الحج فى موريتانيا   أن الأجل  النهائي لاستقبال الحجاج ،  ينتهي الثامن والعشرين من شعبان الموافق 11 مايو  .

وقالت الوكالات فى بيان لها اليوم  الجمعة إن هذه الآجال ،حددتها سلطات الحج في المملكة العربية السعودية، داعية الحجاج إلى التقدم قبل هذا الأجل.

 

وأكدت الوكالات أن أي حاج لم يسلم ملفه قبل يوم 11 مايو المقبل ، فان ملفه سيتم رفضه نهائيا.

وكانت وكالات الحج قد أشادت بالقرعة التي جرت متصف شهر مارس الماضي ، وتم خلالها اختيار الوكالات التي ستنظم الحج لهذا العام.

وطالبت  الوكالات  بضرورة أن تعمل السلطات العمومية على « تفعيل آليات الرقابة والتفتيش للوكالات الموجودة على أرض الواقع ».

ودعت إلى الحد مما قالت إنه « فوضى التراخيص » التي « أضرت بالقطاع »، على حد تعبير الوكالات.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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