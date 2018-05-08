موريتانيا.. قرار وزاري يؤدي لمضاربات فى رخص السياقة

قدم مواطنون موريتانيون عدة شكاوى من مدارس تعليم السياقة للمديرية العامة للنقل ، بعد قرار مجلس الوزراء بخصوص رخصة القيادة.

وكان مجلس الوزراء قد اشترط أن يقدم المترشح لنيل رخصة القيادة شهادة موثقة من طرف مدارس تعليم السياقة ، فى ملفه ، لكن المدارس أصبحت تبيع الرخصة ب 80 ألف إلى 100 ألف أوقية قديمة ، وهو مايرفضه المترشحون.

وتقدم مدارس السياقة أسماء المشاركين فى الامتحانات لإدارة النقل البري ، ويسترط فى الملفات أن يكون المترشح تلقى دروسا ، وبعدها يتم امتحانه لحصوله على الرخصة .

وأكد وزير التجهيز والنقل محمد عبد الله ولد أوداعه فى تصريح سابق أن قطاعه قرر القضاء على الفوضى التى كانت تطبع منح رخص السياقة بموريتانيا، مشيرا إلى أن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها بداية العام الجديد لضبط القطاع وتسيير العملية بشكل شفاف ونزيه.