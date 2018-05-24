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موريتانيا.. قوانين صارمة لإنهاء “سرقة” الكهرباء والماء

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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صادق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات الأنظمة المتعلقة بالكهرباء.

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات سرقة الطاقة الكهربائية، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للكهرباء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب الطاقة وأجهزة ضبط الجهد.

كما يستحدث مشروع القانون المذكور أحكاما جديدة من شأنها إثراء التشريع الجنائي  بما يمكن من وضع آلية أكثر ملاءمة لمعاقبة الأخذ غير القانوني للكهرباء.، حسب البيان.

وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب.

ويهدف مشروع القانون الحالي لوضع حد لممارسات السرقة والقرصنة التي تسبب خسارة كبيرة للمشغلين المكلفين بالمرفق العمومي للماء إلى درجة تخل بتحقيق أهدافهم، حسب بيان مجلس الوزراء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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