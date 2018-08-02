موريتانيا ..”قوى التقدم” ينافس ب 17 لائحة فى الانتخابات البلدية

قدمت اللجنة الدائمة لحزب اتحاد قوى التقدم لوائحها المشاركة في الانتخابات التشريعية، وتم وضع رئيس الحزب محمد ولد مولود على رأس لائحة الحزب الوطنية .

وستقود اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء كادجتا مالك جلو ، أما اللائحة الجهوية لانوكشوط فسيقودها نائب الرئيس الرفيق خليلو ولد دد.

وتجدر الاشارة إلى أن اتحاد قوى التقدم يشارك في المنافسات على المجالس البلدية ب 17 لائحة حزبية كما شارك في 25 لائحة في إطار تحالف مع أحزاب أخرى من المعارضة الديمقراطية.