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موريتانيا ..”قوى التقدم” ينافس ب 17 لائحة فى الانتخابات البلدية

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 3 دقائق
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قدمت اللجنة الدائمة لحزب اتحاد قوى التقدم  لوائحها المشاركة  في الانتخابات التشريعية، وتم وضع رئيس الحزب محمد ولد مولود على رأس لائحة الحزب الوطنية .

وستقود اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء كادجتا مالك جلو ، أما اللائحة الجهوية لانوكشوط فسيقودها نائب الرئيس الرفيق خليلو ولد دد.

 

وتجدر الاشارة إلى أن اتحاد قوى التقدم يشارك في المنافسات على المجالس البلدية ب 17 لائحة حزبية كما  شارك في 25 لائحة في إطار تحالف مع أحزاب أخرى من المعارضة الديمقراطية.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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