موريتانيا.. قيادي في المعارضة يتهمها بـ « الفشل »

اتهم القيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض أحمد سالم ولد بوحبيني، المعارضة بالفشل والتخاذل، وقال إنها فوتت الكثير من الفرص على الشعب الموريتاني.

ولد بوحبيني الذي سبق أن تولى الرئاسة الدورية للمنتدى، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، قال إن « المعارضة بلغت قمة الفشل والتخاذل وفوتت على نفسها وعلى الشعب الموريتاني عشرات الفرص الضرورية للمساهمة الفعلية في الانتقال الديمقراطي ».

وأوضح ولد بوحبيني في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك »، أن المعارضة الموريتانية « فشلت في رفع راية سياسية موحدة، وفي وضع إستراتيجية مقنعة قادرة على إخراج السفينة من الوحل »، وفق تعبيره.

وأشار النقيب السابق للمحامين الموريتانيين إلى أن ماس ماه « تعنت المعارضة وراديكاليتها » لم يكن له « مردود إيجابي » على الجو السياسي العام في البلاد.

وأضاف ولد بوحبيني أن الوضعية الحالية للبلاد تفرض على المعارضة « المساهمة الفاعلة في تحديد ملامح التحول الديمقراطي »، مطالباً بضرورة أن تقوم المعارضة بما سماه « مراجعة شاملة لشكل ونهج واستراتيجية » عملها المعارض.

وتعد هذه التصريحات من أكثر الانتقادات حدة للمعارضة من داخل هيئاتها القيادية.