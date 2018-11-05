نظمت شركة « كوزموس إنرجي » الجولة الأولى من مسابقة تحدي الابتكار في موريتانيا (MIC) وهي منافسة في مجال ريادة الأعمال تتيح للمقاولين الشباب الحصول على المهارات اللازمة لتطوير شركاتهم المبتكرة.

وقالت الشركة في بيان إن المسابقة التي نظمت يوم الجمعة الماضي واستمرت يومين “أعطت للفرق فرصة لتقديم أفكارها إلى لجنة من الخبراء والدخول في المرحلة التالية من المسابقة، في حال نجاحها »، وانطلق تحدي الابتكار في أغسطس الماضي على شكل « برنامج تدريبي »، من شأنه أن « يقدم فرصة للشباب من أجل تطوير المهارات والثقة لديهم ليتمكنو من إدارة أعمالهم في أحسن الظروف »، وفق تعبير الشركة.

ويعمل المشاركون على مشاريع مبتكرة في قطاعات متنوعة تشمل التعليم والصحة والزراعة والتجارة الإلكترونية والتوزيع وتسيير النفايات والأمن، وسيتم خلال شهر فبراير 2019، الإعلان عن الفائزين في المسابقة النهائية.

وتشمل الجائزة الكبرى تمويل انطلاق التشغيل ودعم الحاضنة والتأطير لمنحهم المهارات والأدوات اللازمة لإطلاق شركاتهم الخاصة بطريقة تضمن النجاح والاستمرارية، وبعد عملية تنافسية لتقديم الترشحات، تم اختيار 35 مقاولا للمشاركة في التحدي، وخلال الجزء الأول من المسابقة، من أغسطس إلى أكتوبر، تابع المشاركون دورات تكوينية في مجال تنظيم المشاريع، وحصلوا على تأطير شخصي وعلى تشجيعهم وتقييم مشاريعهمو الدفاع عنها.

وأوضحت الشركة أنه خلال الأيام الماضية قدم المقاولون عروضهم أمام لجنة كفاءة لمعرفة المؤهلين للمشاركة في الجولة القادمة من المسابقة، واستخدمت اللجنة معايير تقييم مفصلة لقياس مدى جودة العرض وجدية فكرة المشروع. ولن يجتاز إلى المرحلة الثانية من التحدي سوى 15 فريقا، حيث سيحصلون على المزيد من التكوين والتأطير والدعم في مجال ريادة الأعمال لتنقية أفكارهم التجارية قبل حدث الانطلاق النهائي في العام المقبل.

وقال إسماعيل سيد أحمد، مدير شركة كوزموس إنرجي إن « الشباب يمثلون الأغلبية من المجتمع وبرنامجنا مصمم لمساعدتهم في الحصول على التكوين والدعم المناسبين ليبدأ برنامجهم التجاري، إذ تعتبر المقاولة رافدا مهما من روافد النمو الاقتصادي ».

وأشار ولد سيد أحمد إلى أن هذا هو « أول برنامج تطلقه كوزموس إنيرجي في موريتانيا، ونحن سعداء تماما بهذا الكم الهائل من الأفكار التجارية التي نعمل عليها ونتطلع إلى رؤيتها تتجسد على أرض الواقع ».

يتخذ تحدي الابتكار في موريتانيا من مركز كوزموس للإبداع في غانا نموذجا يحتذى به بعد نجاح هذا الأخير في تكوين 270 مقاولا من الشباب في قطاع التكنولوجيا الزراعية. وتمثل برامج ريادة الأعمال التي يقدمها مركز كوزموس للابتكار جزءاً من مقاربة الاستثمار الاجتماعي لدى شركة كوزموس إنيرجي في البلدان التي تعمل فيها، مما يساهم في التنمية المستدامة في البلد.