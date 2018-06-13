وزعت شركة كوسموس إنيرجي عدداً من السلات الغذائية على الأسر الفقيرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجرت عملية التوزيع تحت إشراف منظمة « إيزر » غير الحكومية، واستفاد منها مائة أسرة من محدودي الدخل.

وقالت المنظمة في برقية إخبارية إن عملية التوزيع جرت في أحياء الترحيل ولمغيطي.

وجرى توزيع السلات الغذائية في حفل شارك فيه عدد من المسؤولين في مكتب شركة « كوسموس إنيرجي » بموريتانيا، بالإضافة إلى رئيسة منظمة إيرز غير الحكومية.

وتعمل العديد من الشركات العاملة في موريتانيا على توزيع سلال غذائية في شهر رمضان، بالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية.