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موريتانيا.. لجنة الأهلة تتحري رؤية هلال شوال

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 9 ساعات
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تجتمع لجنة مراقبة الأهلة بموريتانيا مساء اليوم الخميس بمباني وزارة الداخلية واللامركزية، لتحري رؤية هلال شهر شوال، وتحديد يوم عيد الفطر المبارك لسنة 2018.

وكان مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة، قد كشف الأربعاء الماضي أن رؤية الهلال شوال ممكنة بسهولة نسبيا، في موريتانيا وفي الجنوب المغربي، وجنوب وغرب إفريقيا، يوم غد الحمعة.

وتتحرى معظم الدول الإسلامية رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس 14 يونيو الجاري، حيث تمكن رؤيته وبالتالي من المتوقع أن يوافق عيد الفطر يوم الجمعة 15 يونيو الجاري. في بعض الدول الاسلامية.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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مصادر: رؤية هلال شوال فى عدة مناطق من موريتانيا